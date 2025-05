Prima trasferta per la squadra sammarinese di AquaWalking, questo week end, protagonista a Varazze in occasione del Meeeting Internazionale a squadre

La marcia acquatica, disciplina emergente che si svolge camminando camminando a ritmo sostenuto o in combinata con varie discipline in acqua, su percorsi di varia lunghezza, ha visto i sammarinesi distinguersi per impegno e determinazione. Guidati dai propri tecnici e dallo spirito sportivo con l'orgoglio di rappresentare la propria squadra di San Marino, gli atleti hanno saputo farsi notare in una competizione che unisce tecnica, resistenza e strategia. Tra loro spicca Simone Saraceni, già bronzo agli internazionali di settembre, che ha offerto una prestazione di alto livello vincendo la prova individuale, confrontandosi alla pari con i migliori del circuito nelle varie discipline. Questo primo appuntamento stagionale rappresenta un importante punto di partenza in vista dei Campionati Internazionali di settembre che si svolgeranno in Francia, verso cui la squadra si sta preparando con entusiasmo e ambizione.

