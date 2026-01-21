Prima uscita 2026 per il Taekwondo San Marino

Dopo un 2025 entusiasmante che ci ha regalato la bellezza di 22 medaglie ottenute dal nostro team agonistico, che così può vantare complessivamente 354 trofei, ecco il primo impegno agonistico del 2026 per i ragazzi del Taekwondo San Marino, sotto la Direzione tecnico - amministrativa della nuova FESAT (Federazione Sammarinese Taekwondo) appena nata. Si tratta di un training nazionale italiano di alto livello nel quale saranno presenti molti atleti nazionali italiani e che si svolgerà ad Arezzo il prossimo 25 gennaio. Ad esso parteciperanno le nostre punte di diamante nel combattimento: Thomas Albani (Senior c.n. -54 kg), Federico Amati (Senior c.n. -58 kg), Achille (Senior c.n. -58 kg), Stefano Crescentini, (Senior c.n. -74 kg) e Alessandro Giovagnoli (Junior c.n. -78kg). Saranno accompagnati dal coach Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan). Questa importantissima formazione tecnica sarà l’aperitivo di tante gare internazionali molto difficili ed interessanti previste nell’arco del 2026 a partire dall’USA Open 2026 a Reno in marzo, seguito dal Sofia Open in Bulgaria e dal Luxemburg Open di aprile, ai quali succederanno i Campionati Italiani e l’European Small State Champ. 2026 a maggio. A giugno in Germania l’European Senior Champioships, mentre a fine agosto saremo ai Giochi del Mediterraneo a Taranto e poi, per finire in bellezza, il World Junior Champioships in Uzbekistan e i Giochi olimpici giovanili a Dakar - Africa. Bisogna inoltre tener conto che, queste competizioni, saranno intervallate da altre gare che si svolgeranno in Italia, organizzate dalla FITA con la quale stiamo aggiornando il già proficuo rapporto di collaborazione fino dall’anno 2012. È opportuno far presente che, a partire da febbraio, per l’iniziativa “Giochiamo allo Sport 2026” saremo ospitati dai 17 plessi delle Scuole Elementari di San Marino, dove, i nostri Maestri saranno a completa disposizione dei ragazzi per provare, senza alcun pericolo, questa meravigliosa Arte Marziale e Sport Olimpico. Nel frattempo, il resto degli agonisti e non solo (piccoli, principianti ed amatori), con l’aiuto fondamentale degli altri Maestri rimasti in patria, continuano la loro preparazione per le sfide del futuro nelle nostre due scuole (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”.

