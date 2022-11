Prime nominations Premi Fair Play 2023

Prime nominations Premi Fair Play 2023.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che il Consiglio Direttivo del CNSFP ha deliberato le prime Nomination delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2023 in occasione della Cerimonia di premiazione della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ World Fair Play Day 2023 programmata per il giorno 7 settembre 2023 alla Sala Polivalente Little Tony di Serravalle. I Premi Fair Play rappresentano importanti riconoscimenti a coloro che si sono distinti in significative azioni, esempi virtuosi nello Sport, nella Società Civile e nella vita, ispirati ai sani principi universali del Fair Play, all’Etica e ai valori fondanti dello Sport, che annualmente il CNSFP conferisce nella Giornata Mondiale Fair Play che si celebra nel mondo. Ecco i premiati: - Premio Fair Play alla Carriera: Pasquale Raschi (Tiro a segno) - Premio Fair Play alla Promozione: 3°B Scuola Media Serravalle (ventuno lettere per Lorenzo) - Diploma di Merito Fair Play: Valentina Mularoni (Jiu jitsu), Jessica Zannoni (Judo), Matilde Terenzi (Roller), Stella Poletti (Bocce), Enrico Dall’Olmo (bocce). Ulteriori premiati e aggiornamenti saranno comunicati in “ work in progress.”

cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: