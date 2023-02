Primo impegno stagionale al Trofeo Bizantino per la Federazione Attività Subacquee

Primo impegno stagionale al Trofeo Bizantino per la Federazione Attività Subacquee.

L’annata per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee è iniziata con la partecipazione al 3° Trofeo Bizantino a Ravenna, organizzato dalla società Blu Atlantis Ravenna alla piscina “Gianni Gambi”. 24 squadre partecipanti, tra le quali anche la Domus San Marino con 25 atleti. Sabato 28 erano impegnate le esordienti. Podio tutto sammarinese con Elisabetta Cortini 1°, 2° Maria Kristen Ronci e 3° Valentina De Palma. Melissa Fabbri ottiene il successo nella categoria A1, mentre Giulia Arlotti, impegnata nella categoria A2, conquista l’ottavo posto migliorando il suo personale di 4 secondi. Domenica è stata riservata alle gare degli agonisti.

Nella prima categoria da registrare il debutto di Chiara Zanotti e Nina Terenzi; chiudono a metà classifica e migliorano i personali Chiara Naso, Matilde Calisse ed Elena Iaglia. In seconda categoria Maria Bartolini migliora di un secondo il suo miglior tempo nei 50m monopinna; Anna Palmieritermina di poco sotto alla metà classifica. Veronica Pirroni conclude con un doppio settimo posto nei 50 e 100m pinne, conquistando il tempo minimo per partecipare ai campionati italiani di categoria. Grazie al quarto posto nei 50 pinne e al bronzo nei 100, anche Maddalena Falcioni stacca il pass per gli italiani di categoria. Nella stessa classe Aurora Toccaceli nelle distanze lunghe termina in settima posizione. Infine nella terza categoria femminile Sofia Fratti, alla seconda esperienza in gara, conquista il 13° posto nei 50 e 100m pinne. 10° piazza per Aurora Zeppa nei 50m pinne, che le fa ottenere il minimo per gli italiani di categoria. Podio per Emma Bollini, terza nei 50 pinne, 4° posto nei 200m pinne e 5° posizione nei 100 pinne.

Nel maschile in prima categoria Luigi Renzi termina al quinto posto nei 100 pinne, accorciando il personale di un secondo. Settimo Matteo Cardinali, che migliora il suo tempo di quattro secondi. Vittoria per Lorenzo Dorokhov in seconda categoria nei 50 e 100m pinne, mentre arriva 6° nei 200m. Samuele Michelotti migliora il personale di 2’’ e chiude 10°. Nei 50m pinne sesta posizione di Ruben O’Brien. Nelle lunghe distanze, terzo posto di Mirco Conti nei 200m pinne e secondo posto per Federico Fabbri, che migliora leggermente il suo personale nei 100m pinne e chiude 7°.

La prima gara della stagione per gli atleti della Domus San Marino allenati da Giuseppe Ierardi e Anna Ballarini si chiude con un 7° posto nella classifica a squadre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: