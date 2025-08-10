Primo test a Cervia per la Juvenes Dogana. Ora un assaggio di campionato

Primo test amichevole per la nuova Juvenes Dogana di mister Riccardo Boldrini ieri, sabato 9 agosto, allo Stadio dei Pini di Cervia contro la locale formazione che milita in Promozione. La partita è terminata 5-1 per lo United che ha messo a segno le proprie reti nell'ordine con Bullini, Melandri, ancora Bullini nella prima frazione di gioco, Gazzoni e Valdinoci nella ripresa. Per i biancorossoblu era arrivato nel primo tempo il pareggio a opera di Benedetti, su palla filtrante di Mazzavillani. Per mister Boldrini, al termine della prima settimana di allenamenti, si è trattato di un test molto utile per vedere all'opera per la prima volta i suoi ragazzi, molti dei quali arrivati nella società di Serravalle in questa sessione di mercato estivo.

Prossima occasione per vedere di nuovo tutti in campo sarà giovedì prossimo, 14 agosto, alle ore 10.30 allo stadio “Ezio Conti” di Dogana dove la JD incontrerà la San Marino Academy, nella prima sfida contro una delle compagini da affrontare nel prossimo campionato sammarinese. Da valutare per il match Riccardo Colonna, uscito ieri dallo stadio di Cervia anzitempo per un infortunio di gioco.

Le formazioni

Cervia: Fusconi, Mazzarini A., Maltoni, Merloni L., Vesi, Rizzo, Di Gilio, Mazzotti, Melandri, Masciullo, Bullini. A disposizione Borrillo, Merloni B., Pitaro, Marangoni, Rosti, Biondi, Valdinoci, Mazzarini F., Gazzoni, Riakay, Baietta, Nardi. Allenatore Montanari

Juvenes Dogana: Battistini, Borghini J., Sartini S., Bakalyar, Mazzavillani, Gaiani, Colonna R., Lisi K., Aprea, Benedetti, Comuniello. A disposizione Ronci, Parma, Sartini N., Giovagnoli, Lisi N., Pasolini, Borghini G. Allenatore Boldrini.







