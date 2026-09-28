Primo torneo regionale della nuova stagione: manca solo la vittoria, ma gli atleti Juvenes sul podio in tutte le gare giovanili

Giornata lunghissima e ricca di soddisfazioni per la S.S. Juvenes Tennis Tavolo di San Marino al Torneo di Marina di Montemarciano, primo appuntamento regionale della nuova stagione. Tredici ore di gare, dalle 8 del mattino alle 21, con atleti impegnati in tutte le categorie giovanili e senior. Ottimo il bilancio complessivo: 10 piazzamenti nei primi 6 posti, con il podio conquistato in tutte le categorie giovanili. È mancata soltanto la vittoria, ma i risultati restano di grande valore. I risultati nel dettaglio: • U13: 3° Enea Stefanelli • U15: 2° Thomas Ceccoli, 5° Samuele Brighi • U19: 2° Michele De Marco, 4° Elia Mazza • U21: 3° Sean Berardinelli, 4° Giovanni Giovagnoli • 3ª Categoria: 3° Mattia Berardi, 5° Riccardo Tentoni, 6° Pietro Bologna • 6ª Categoria: 5° Samuele Brighi

Comunicato stampa







