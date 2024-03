Promozione in Serie C per le due squadre di scacchi sammarinesi

In tutta la penisola italiana si sono disputati i cinque turno del tradizionale Campionato Italiano a Squadre di Scacchi, al quale ha preso parte anche la Federazione Sammarinese Scacchi con le due squadre Mikhail Tal e Titani. A Falconara Marittima, sede dei gironi dedicati alla Promozione, la Mikhail Tal si è presentata alla ricerca del riscatto dopo la retrocessione subita nel 2023. La squadra formata dai veterani Ezio Righi, Danilo Volpinari ed Enrico Grassi, insieme ai giovani Nicola D’Amico e Alessandro Vivoli ha vinto tutti gli incontri e ha conquistato la promozione in Serie C per la prossima stagione. Stessa sorte anche per i Titani formati da Giancarlo Berardi, Mirko Leardini, Giuseppe Cilenti, Lorenzo Ercolani e Giuseppe Ferrenti. Nell’ultimo turno hanno trionfato 3,5-0,5 contro la prima della classe, posizionandosi al secondo posto della classifica e conquistando di diritto il pass per la C.

