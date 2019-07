Prova finale in mare per i partecipanti al corso per minisub

Si è concluso sabato, con la prova in mare a Bellaria, il corso per minisub organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee e rivolto a bambini dai 10 ai 15 anni. Dodici i posti disponibili, tutti occupati. Il corso, della durata di due settimane, si è svolto presso la piscina dei Tavolucci, alternando teoria e prove in acqua. Sabato il gran finale a Bellaria, grazie alla collaborazione logistica della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, dove i partecipanti al corso hanno potuto sperimentare le abilità acquisite con un’immersione di 20 minuti, a quattro metri di profondità, con la supervisione di un tecnico per ogni allievo. Agevolati da un mare piatto e dall’ottima visibilità, la prova si è svolta con grande divertimento per tutti. La mattinata si è conclusa con il pranzo, preparato dagli amici della Protezione Civile, e con la consegna dei brevetti.

c.s. Cons