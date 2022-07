Prova positiva dei titani al Campionato Italiano di nuoto pinnato

Dall’1 al 3 luglio, nella piscina “Scandone” di Napoli, si sono svolti i Campionati Italiani di nuoto pinnato. Al via 530 atleti, in rappresentanza di 48 squadre. Sei gli atleti della Domus San Marino che erano riusciti a strappare i tempi per la partecipazione, due in più rispetto allo scorso anno. Tra i maschi c’è stato l’esordio di Francesco Telò e Lorenzo Dorockov. Il primo è riuscito a chiudere con un buon piazzamento a metà classifica, migliorando il suo personale, nei 50 metri pinne, pur infortunandosi ad un braccio. Nonostante il dolore ha tenuto duro, conquistando un buon 33° posto su 64 partenti nei 100 pinne e migliorando anche in questo caso il proprio personale. Ottimo l’esordio di Lorenzo Dorockov, capace di conquistare il 6° posto nei 100 pinne, migliorando il proprio tempo di circa 3 secondi. Ma è nei 50 pinne che riesce a dare il meglio di sé, conquistando un 5° posto di categoria su 66 atleti, ad un soffio dal terzo gradino del podio, e migliorando il suo personale di un secondo. Tra le femminine, in Seconda Categoria, Maddalena Falcioni, impegnata in due distanze, si esprime al meglio nei 50 monopinna, piazzandosi in 26esima posizione e ritoccando il suo tempo di gara. Emma Bollini conferma il momento di ottima forma fisica: impegnata anche lei in Seconda Categoria, nelle distanze dei 50 e 100 pinne e 50 apnea, chiude sempre nelle prime 15 posizioni, chiudendo al 10° posto su oltre 60 atlete nei 50 pinne. Aurora Zeppa, all’esodio nei Campionati Italiani, ha affrontato i 50 e i 200 pinne. Molto buona la prestazione nei 200, chiusi al 15° posto con un miglioramento di 3 secondi del personale. Infine, Camilla Sansovini ha gareggiato nella massima categoria, insieme alle nazionali azzurre, nelle tre distanze dei 50, 100 pinne e 50 apnea. Nei 50 e nei 100 pinne ha mantenuto i propri tempi, ritoccando il proprio personale nei 50 apnea, chiusa all’8° posto in classifica. Grande la soddisfazione da parte dei tecnici Giuseppe Ierardi e Anna Ballarini per essere riusciti a portare al Campionato Italiano un maggior numero di atleti, premio all’ottimo lavoro svolto.

c.s. Cons

