Pubblicato il bando per la gestione del Bar Ristorante del Multieventi.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha indetto un bando di concorso aperto ai soggetti sammarinesi muniti dei requisiti previsti da bando, per l’affidamento della concessione dei locali adibiti a Bar/Ristorante del Multieventi Sport Domus e degli altri punti ristoro del centro sportivo di Serravalle. La gestione dell’attività verrà affidata valutando da parte di un’apposita commissione l’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di affidabilità dell’impresa, profili gestionali e profili economici dei vari candidati, come meglio specificato nel capitolato speciale consultabile presso il CONS e pubblicato QUI e sul Portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm. Per conoscere i requisiti necessari alla partecipazione al bando è possibile ritirare l’apposita documentazione presso la sede del CONS negli orari di apertura della segreteria. La modulistica potrà essere scaricata anche dal sito del CONS.(https://www.cons.sm/impianti/multieventi/bando-di-concorso-gestione-bar/) L’offerta dovrà pervenire, con allegata tutta la documentazione prevista, in busta sigillata, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale, alla sede del CONS, in orario d’ufficio, a mano o digitale all’indirizzo segreteria@cons.sm, entroe non oltre le ore 11:00 di martedì 18 novembre 2025.

C.s. - CONS

