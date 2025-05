Qualificazioni ai Campionati Italiani Under 11: Alex Sciutti vola ai quarti

Qualificazioni ai Campionati Italiani Under 11: Alex Sciutti vola ai quarti.

Alex Sciutti approda ai quarti di finale alle Qualificazioni per i Campionati Italiani di categoria in svolgimento al Country Club Castel Maggiore. Il giovane allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino , al via del tabellone Under 11, ha superato oggi agevolmente Leonardo Pantaleo (6-0 6-1) approdando ai quarti di finale, dove se la dovrà vedere con il 4.1 Enea Corazza, terza testa di serie del torneo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: