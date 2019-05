Sabato 3 e Domenica 4 Maggio a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna si è svolta la quarta fase dei Regionali AICS di pattinaggio artistico dell'Emilia Romagna. In questa fase sono scesi in pista circa 200 atleti divisi nelle diverse categorie per conquistare il titolo di campione regionale. Per il San Marino hanno gareggiato Elisa Benedettini, categoria azzurrini gr 3, Clarissa Baiocchi, categoria principianti professional, e Alice Canarezza, categoria esordienti regionali B. Le atlete sono state premiate della costanza negli allenamenti eseguendo i loro dischi di gara con pattinate fluide e senza sbavature, ottenendo punteggi che le hanno portate rispettivamente alla nona, decima e quattordicesima posizione. Soddisfatte sono state le allenatrici che le hanno accompagnate nel vedere che i loro insegnamenti hanno portato i miglioramenti negli obbiettivi che si erano preposti e soddisfatte sono state anche le atlete, rientrate in repubblica cariche per proseguire la loro preparazione agonistica.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS