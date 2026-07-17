Quattro atlete, una sola bandiera: San Marino pronta per l'European Ladies' Team Shield Championship

Quattro atlete, una sola bandiera: San Marino pronta per l'European Ladies' Team Shield Championship.

La Nazionale femminile della Federazione Sammarinese Golf e Pitch & Putt è pronta a rappresentare la Repubblica all'European Ladies' Team Shield Championship 2026, il Campionato Europeo Shield femminile a squadre in programma dal 29 luglio al 1° agosto sul percorso del Royal Malta Golf Club. A difendere i colori biancazzurri saranno: Aisha Nouioui, Anita Masini, Giada Pelliccioni e Bianca Maria Gardini. La formazione è giovane, determinata, cresciuta attraverso l'attività nazionale e internazionale, sarà pronta ad affrontare con entusiasmo uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione golfistica europea. La delegazione sarà guidata dal capitano non giocatore Rosa Zafferani e dal Team Coach Marco Pelliccioni. Il Campionato Europeo Shield, organizzato dalla European Golf Association, rappresenta un importante appuntamento internazionale a squadre. La competizione si articolerà su quattro giornate: una fase di qualificazione stroke play su 18 buche, seguita da tre giornate di match play. In ciascun incontro saranno disputati un foursome e due singoli. La partecipazione alla manifestazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del golf femminile sammarinese. La squadra affronterà la competizione con coraggio, concentrazione e grande spirito di gruppo, portando con orgoglio sul palcoscenico europeo la bandiera della Repubblica di San Marino. Al fianco della Nazionale femminile ci sarà Marlù, sponsor tecnico della squadra, che accompagnerà le atlete in questa prestigiosa esperienza internazionale, contribuendo a valorizzarne l'identità e l'immagine ufficiale. «In Marlù abbiamo sempre creduto che i giovani abbiano bisogno di opportunità, fiducia e persone che scelgano di credere nei loro sogni. Sostenere queste ragazze significa accompagnarle in un percorso di crescita fatto di impegno, passione e coraggio. Siamo orgogliosi di essere al loro fianco mentre rappresentano San Marino in una competizione europea, perché ogni sogno sostenuto oggi può diventare un grande traguardo domani.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. La Federazione Sammarinese Golf e Pitch & Putt esprime a Marlù il proprio ringraziamento per il sostegno e per aver scelto di condividere il percorso della Nazionale e la promozione dei colori biancazzurri. Quattro atlete, una sola squadra e un'intera Repubblica alle spalle. A Malta, San Marino scenderà in campo con determinazione, rispetto e voglia di lasciare il segno.

c.s. Federazione Sammarinese Golf





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