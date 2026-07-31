Quattro calciatori coinvolti nell’annuale stage presso la Cooperativa InVolo

Anche quest’anno un gruppo di calciatori della San Marino Academy ha sostenuto uno stage estivo presso la Cooperativa Sociale InVolo. A partire dal mese di giugno quattro giocatori della Primavera, Mattia Berardi, Francesco Bucchi, Elia Zavoli e Michele Stefani, hanno lavorato fianco a fianco con i ragazzi di InVolo, la cooperativa sammarinese senza scopo di lucro che si prefigge di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate. Un’esperienza dalla forte valenza formativa per i giovani calciatori – per alcuni di essi, giovanissimi, perfino la prima in assoluto in un contesto lavorativo – ulteriore tappa di un percorso virtuoso avviato ormai tre anni fa, quando nacque la collaborazione tra FSGC, San Marino Academy e Cooperativa InVolo. Oltre ad avvicinarsi al mondo del lavoro e al valore della responsabilità, i ragazzi hanno potuto sviluppare competenze trasversali (soft skills) fondamentali anche nel percorso sportivo: comunicazione efficace, collaborazione, capacità di adattamento, gestione delle difficoltà, senso di responsabilità, problem solving ed empatia. Abilità che contribuiscono a renderli non solo lavoratori più consapevoli, ma anche compagni di squadra migliori e calciatori più maturi. Esattamente come allora, anche lo stage 2026 si inscrive nei progetti di sostenibilità e inclusione della FSGC, ed in particolare nel Piano Strategico lanciato per il quadriennio 2025-28 - naturalmente sotto l’egida UEFA. Questo passaggio rende esplicito il collegamento tra l'esperienza lavorativa e la crescita del calciatore, valorizzando lo sviluppo delle competenze umane oltre a quelle tecniche.

C.s. - San Marino Academy







