Quattro calciatori coinvolti nell’annuale stage presso la Cooperativa InVolo

Quattro calciatori coinvolti nell’annuale stage presso la Cooperativa InVolo.

Anche quest’anno un gruppo di calciatori della San Marino Academy ha sostenuto uno stage estivo presso la Cooperativa Sociale InVolo. A partire dal mese di giugno quattro giocatori della Primavera, Mattia Berardi, Francesco Bucchi, Elia Zavoli e Michele Stefani, hanno lavorato fianco a fianco con i ragazzi di InVolo, la cooperativa sammarinese senza scopo di lucro che si prefigge di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate. Un’esperienza dalla forte valenza formativa per i giovani calciatori – per alcuni di essi, giovanissimi, perfino la prima in assoluto in un contesto lavorativo – ulteriore tappa di un percorso virtuoso avviato ormai tre anni fa, quando nacque la collaborazione tra FSGC, San Marino Academy e Cooperativa InVolo. Oltre ad avvicinarsi al mondo del lavoro e al valore della responsabilità, i ragazzi hanno potuto sviluppare competenze trasversali (soft skills) fondamentali anche nel percorso sportivo: comunicazione efficace, collaborazione, capacità di adattamento, gestione delle difficoltà, senso di responsabilità, problem solving ed empatia. Abilità che contribuiscono a renderli non solo lavoratori più consapevoli, ma anche compagni di squadra migliori e calciatori più maturi. Esattamente come allora, anche lo stage 2026 si inscrive nei progetti di sostenibilità e inclusione della FSGC, ed in particolare nel Piano Strategico lanciato per il quadriennio 2025-28 - naturalmente sotto l’egida UEFA. Questo passaggio rende esplicito il collegamento tra l'esperienza lavorativa e la crescita del calciatore, valorizzando lo sviluppo delle competenze umane oltre a quelle tecniche.

C.s. - San Marino Academy

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