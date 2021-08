Raduno turistico per auto e moto storiche con prove di regolarità

Tutto è pronto per la sedicesima edizione del Giro dei Castelli di San Marino, raduno per auto e moto storiche con prove di precisione organizzato dall’Automobile Club San Marino in programma sabato 21 agosto. La manifestazione verterà su un percorso affascinante di circa 80 chilometri che si svilupperà sui saliscendi del titano, portando gli equipaggi ad attraversare i novi Castelli che compongono la più antica repubblica del mondo. Le prove di precisione saranno 15 suddivise in tre batterie, a cui si aggiungeranno 4 controlli timbro in prossimità di castelli o borghi medioevali Le auto saranno suddivise in quattro categorie come da regolamento del Trofeo della RoMagna di cui la manifestazione fa parte, a cui si aggiungono una classifica femminile ed una classifica per i motociclisti. Come sempre, particolare cura verrà offerta nella scelta della prestigiosa location della cena curata da Royal Catering Raschi, nel corso della quale, tutti gli equipaggi partecipanti verranno chiamati per ricevere un premio. Interessante la sinergia con San Marino Outlet Experience, la nuova destinazione shopping dove trovare i migliori marchi della moda nazionale ed internazionale a prezzi ridotti fino al 70%, inaugurato recentemente nella Repubblica di San Marino, a soli 15 minuti da Rimini Sud, presso il quale si effettuerà una sosta per fare shopping tra le grandi firme presenti. Ai partecipanti sarà consegnata una speciale shopping card di San Marino Outlet Experience . Novità di quest’anno sarà un premio per l’equipaggio che meglio abbinerà il proprio look a quello della vettura. Confermata la collaborazione con l’Associazione Porta del Paese della presidentessa Simona Capicchioni che conferirà un premio speciale all’auto o alle auto più prestigiose. Il costo della manifestazione è di 120 euro per equipaggio di due persone; (solo 100 euro per gli equipaggi soci dell’Automobile Club San Marino) Per informazioni e iscrizioni contattateci allo 0549 908860 in orario di ufficio oppure al 335733113.

Le iscrizioni si chiudono Martedi 17 luglio. Affrettatevi