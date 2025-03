Rally: secondo podio consecutivo per il duo Fedolfi-Ceci

Seconda gara stagionale e secondo podio consecutivo (dopo quello di tre settimane fa a Sansepolcro), per la coppia italo-sammarinese composta da Fedolfi Nicolò di Montalcino e dal sammarinese Livio Ceci Nella gara svoltasi recentemente a Foligno l’equipaggio a bordo della Lancia Delta curata e gestita dal team riminese K Sport hanno ottenuto un buon terzo posto assoluto, alle spalle della coppia Succi-Graffieti (Bmw) e dal vincitore e driver anche lui K Sport, Mauro Sipsz e Fabrizia Pons Una gara molto dura e difficile per via del fondo di gara altamente sconnesso e particolarmente rotto e frastagliato in questa seconda gara del Campionato Italiano Rally Terra Storico che ha visto il suo epilogo con lo svolgimento di notte nell’ultimo giro. Alla luce di questi due ottimi risultati Fedolfi-Ceci occupano dopo le due gare anche la seconda posizione in campionato con 36 punti nella categoria Quattro Ruote Motrici (4RM) ovvero la posizione conquistata a fine campionato dello scorso anno Prossima gara in Toscana a fine mese di marzo a Radicofani in provincia di Siena.

C.s. L.C.