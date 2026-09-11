Rallylegend 2026, il Mondiale Rally raddoppia: torna Hyundai Motorsport con Dani Sordo e la I20 N Rally1

È un grande ritorno quello di Dani Sordo, al volante della Hyundai i20 N Rally1 in versione terra, tra i protagonisti della categoria Legend Stars da giovedì a sabato. Domenica il Memorial Bettega entra a far parte della storia di Rallylegend, con grandi nomi del rally internazionale: Piero Liatti, Gustavo Trelles, Andrea Aghini, Andrea Navarra, Franco Cunico, Piero Longhi, Armin Schwarz e Raul Marchisio al via nel Trofeo Gruppo A, affiancati da quattro vetture Rally2. In mostra anche sei vetture originali di Sandro Munari.

Il Mondiale Rally raddoppia a Rallylegend 2026. Dopo M-Sport Ford e il ritorno di Lancia Corse HF, annunciato ufficialmente pochi giorni fa, tocca ora a Hyundai Motorsport: sarà il secondo team ufficiale del Mondiale Rally a essere presente a San Marino, con Dani Sordo e Patricia Saiz a bordo della Hyundai i20 N Rally1 in versione terra. Ma il weekend “lungo” sammarinese avrà un altro grande scenario, che accenderà gli appassionati: il Memorial Bettega, che dopo mesi di attesa entra finalmente a far parte della storia di Rallylegend, riportando in pista la sfida a due nata sotto i riflettori del Motorshow di Bologna. Sedici vetture in quattro categorie, WRC, Gruppo B, ex Gruppo A e Rally2, per un confronto ad altissimo livello. Proprio nel Gruppo A, il Trofeo racconterà una delle stagioni più affascinanti della storia del rally italiano, con Liatti, Trelles, Aghini, Navarra, Cunico, Longhi, Schwarz e Marchisio, mentre il Villaggio Rallylegend si trasformerà in un museo a cielo aperto con sei vetture originali di Sandro Munari, come omaggio al grande campione recentemente scomparso.

HYUNDAI MOTORSPORT TORNA A RALLYLEGEND: DANI SORDO E PATRICIA SAIZ CON LA I20 N RALLY1

Il Mondiale Rally trova in Hyundai Motorsport, il team ufficiale del costruttore coreano nel Mondiale Rally, un altro grande protagonista. Sulle prove speciali sammarinesi sarà Dani Sordo, affiancato da Patricia Saiz, al volante della Hyundai i20 N Rally1 in versione terra. Per il pilota spagnolo quello di San Marino non è un territorio inesplorato: Sordo ha già partecipato a Rallylegend nel 2023, in occasione della 21ª edizione, al volante della Hyundai i20 WRC. Un ritorno quindi che sarà apprezzato dagli appassionati, data anche la simpatia dello spagnolo, che ama il contatto con il pubblico. L'equipaggio Hyundai Motorsport sarà impegnato da giovedì a sabato nella categoria Legend Stars, non competitiva e pensata per lo spettacolo, per poi affrontare domenica il Memorial Bettega. “Rallylegend è sempre un evento interessante a cui partecipare, capace di riunire tante vetture e piloti diversi del mondo dei rally. Sono felice di esserci di nuovo con Hyundai Motorsport e di avere l'opportunità di guidare la Hyundai i20 N Rally1. Vogliamo divertirci al volante e regalare un bello spettacolo ai tifosi. Non vedo l'ora di tornare a San Marino e vivere l'evento insieme al team.” - Dani Sordo, pilota Hyundai

MEMORIAL BETTEGA: TORNA IL TROFEO GRUPPO

A Il Memorial Bettega di domenica accende i riflettori anche sul Trofeo Gruppo A, la sfida che riporta in pista otto protagonisti di un'epoca capace di scrivere pagine indimenticabili nella storia dei rally. Al via Piero Liatti (Subaru), Gustavo Trelles (Subaru), Andrea Aghini (Lancia Delta 16V), Andrea Navarra (Subaru), Franco Cunico (Ford Sierra), Piero Longhi (Toyota Celica), Armin Schwarz (Toyota Celica) e Raul Marchisio (Lancia Delta 16V). Ad affiancarli, quattro vetture Rally2.

SEI LEGGENDE A QUATTRO RUOTE DI SANDRO MUNARI IN MOSTRA AL VILLAGGIO RALLYLEGEND

Il Villaggio Rallylegend dedica un capitolo speciale a Sandro Munari, tra i piloti che hanno reso grande la storia di Lancia e del rally italiano: quattro vittorie al Rally di Montecarlo e un titolo di Campione Europeo Rally lo legano per sempre a vetture entrate nella leggenda come la Fulvia HF e la Stratos HF. Per l'occasione, sei sue vetture originali saranno esposte al pubblico: un'occasione più unica che rara per rivivere da vicino una delle epoche più gloriose della storia dei rally.

Paolo Valli, organizzatore Rallylegend:

“Il Trofeo Gruppo A è il nostro modo di rendere omaggio a chi ha reso grande il rally italiano in un'epoca irripetibile, proprio come le vetture di Sandro Munari che porteremo in mostra. Sono storie che a Rallylegend trovano la loro casa naturale, e che vogliamo continuare a raccontare a ogni edizione.”

Vito Piarulli, organizzatore Rallylegend:

“Il ritorno di Hyundai Motorsport a Rallylegend, con un pilota del calibro di Dani Sordo, è un'altra conferma di quanto il nostro evento sia ormai un punto di riferimento per il rally mondiale. Ma questa edizione ha un motivo in più per essere speciale: il Memorial Bettega porta in pista Gruppo B, WRC, ex Gruppo A, Rally2 in una sfida che il pubblico aspettava da tempo”

C.s. Rallylegend







