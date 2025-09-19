Rallylegend, al via anche la coppia Mazzarà-Ceci con la Fiat Uno Turbo

Manca davvero poco alla 23esima edizione di Rallylegend, l’evento sportivo per antonomasia della nostra Repubblica. Come sempre attese decine di migliaia di appassionati da ogni parte del mondo che per 4 giorni potranno godere davvero di uno spettacolo unico. Tanti i piloti e codriver del Titano al via di questa manifestazione e tra i tanti vogliamo segnalare l’avvenuto rapporto di collaborazione tra il piemontese di Chieri, Cosimo Mazzarà che per l’occasione avrà al suo fianco a bordo della Fiat Uno Turbo l’esperto copilota di Domagnano, quel Livio Ceci di comprovata esperienza (268 gare all’attivo) e che dei Rallylegend ne ha perso solo uno, nel 2005 quando era in gara al Due Valli a Verona con Danilo Tomassini. Solitamente il Ceci gareggia con il toscano Nicolò Fedolfi con la Lancia Delta, che quest’anno purtroppo non può essere presente alla gara per insormontabile mole di lavoro. Un accordo quello con Mazzarà nato così al telefono, proposta che Ceci ha subito accolto favorevolmente, interessato anche e soprattutto dai buoni risultati nel curriculum di Mazzarà che ha disputato gli ultimi due Legend con importanti risultati a ridosso della top ten della classe Wrc con la Skoda: davvero ottimo il suo ottavo posto assoluto nell’edizione 2024. "Sono davvero contento di aver trovato una sistemazione - ha detto Ceci - e che mi vedrà al via di quella che comunque resta la gara più attesa dell’anno: un evento di portata mondiale che fa davvero strano non poter disputare. Ringrazio fin d’ora Cosimo che lui stesso mi ha cercato e che subito a dimostrato grande piacere avermi al suo fianco: sono convinto che ci divertiremo in questa gara che mi vedrà al via per la 22esima volta". Fuoco alle polveri quindi per questo nuovo appuntamento davvero prestigioso e che vedrà, come sempre, San Marino al centro dell’attenzione motoristica internazionale.

