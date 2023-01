Rapporto CONS – scuola: al via gli incontri con lo psicologo dello sport

Marcantognini Si è svolto ieri il primo di tre incontri di formazione organizzati dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e rivolti agli insegnanti di educazione fisica delle scuole elementari, medie e superiori di San Marino. Il presidente del CONS Gian Primo Giardi ha portato il saluto, sottolineando come la scuola sia fondamentale nel creare una cultura sportiva nelle giovani generazioni e come il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese intenda rafforzare la collaborazione già in atto. Diretto e coordinato dal dottor Sammy Marcantognini, psicologo dello sport e direttore di Ethica Center, nonché consulente del CONS da diversi anni, il corso toccq alcuni temi principali: il parallelismo mente-corpo; il ruolo dell’educazione fisica a scuola; il passaggio dall’educazione fisica scolastica all’attività sportiva strutturata; il ruolo del CONS e delle Federazioni; la connessione scuola-federazioni sportive; il passaggio dallo sport come strumento di educazione alla vita, all’agonismo. All’interno del percorso formativo vengono affrontate anche alcune tematiche comuni alla psicologia dello sport e alla psicologia scolastica. Viene, inoltre, posta attenzione alla gestione delle emozioni, la concentrazione e le dinamiche legate all’aggressività, nonché alla lettura di particolari strutture caratteriali che possono essere riconosciute negli studenti. I prossimi incontri sono in programma giovedì 2 e giovedì 9 febbraio.

