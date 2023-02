Rassegna stampa 2022 del Comitato Fair Play

E’ uscita la sesta edizione della Rassegna Stampa 2022 (Press Review) del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in cui vengono presentate nel corposo volume tutte le iniziative e attività messe in campo con alcune pillole dello sport Sammarinese e non solo, arricchita in questa edizione anche da alcune iniziative del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), fondato il 1 gennaio 2022 e facente parte del CNSFP come Sezione Culturale Sportiva. Le principali e significative iniziative del CNSFP sono prevalentemente finalizzate nel promuovere i sani principi universali del Fair Play e i Valori fondanti dello Sport in ossequio alle linee guida delle Organizzazioni Internazionali di Riferimento EFPM e CIFP per coinvolgere e per trasmettere agli Attori del Movimento sportivo e Società civile comportamenti eticamente corretti da adottare nella pratica sportiva, nella società e nella vita quotidiana, sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto dell’avversario in cui vengono valorizzati l’amicizia, lo spirito sportivo per migliorare la crescita umana e agonistica delle persone. La Rassegna Stampa, come consuetudine, sarà consegnata alle Organizzazioni Internazionali, Istituzioni civili e sportive di San Marino. Il CNSFP desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai diversi organi di stampa che ci ospitano nelle varie testate giornalistiche e siti web per far conoscere la voce del CNSFP ed invita a seguire anche la Pagina Facebook del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP