Rbr "vola" con AIRiminum, presentata all'aeroporto la nuova partnership.

La cornice dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini ha fatto da palco per la presentazione, nella mattinata del 3 ottobre, dell’accordo tra AIRiminum e la Rivierabanca Rimini. Quella tra la società di gestione dell’Aeroporto della città, scalo in forte crescita e asset strategico del territorio riminese, e Rbr è una partnership che mette in relazione due realtà importanti e altamente riconoscibili del tessuto sociale ed economico del territorio. “Da oggi l’Aeroporto è casa vostra!”, commenta il dottor Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum. “L’aeroporto - spiega - è un asset importante per il territorio, noi, come società di gestione, dobbiamo meritare questo onore che ci è stato assegnato. Per farlo non possiamo limitarci ad esprimere i nostri valori, ma dobbiamo sposare quelli del territorio e delle realtà che lo rappresentano, come Rbr. Lo sport è in assoluto uno dei momenti più emozionanti per tutte le persone, un momento in cui ci si sente sempre bambini, in cui si comincia ad assorbire socialità, in cui si mette il collettivo sopra il singolo. Abbiamo risposto alla chiamata di amici che ci hanno presentato questa realtà, e come AIRiminum riteniamo, nel nostro piccolo, di poter dare il nostro contributo al movimento. In questa partnership vediamo un canale per affermarci nel territorio e vogliamo partire per questa bella avventura che finora ci sta facendo divertire”. Il direttore generale di Rbr Davide Turci racconta le radici dell’accordo con AIRiminum: “Nel 2018, quando questo sogno è diventato realtà, siamo partiti da tre pilastri: territorio, passione e identità. Oggi abbiamo l’onore di presentare questa partnership e l’orgoglio di poter fare un’operazione di marketing territoriale attraverso la nostra squadra, che attraversa l’Italia ogni settimana. AIRiminum ha conosciuto e ha capito questa comunità dei canestri, che può dar valore al nostro territorio oltre che alle nostre realtà partner. Siamo molto legati al territorio e non vediamo l’ora di vedervi al palazzetto per tifare. Volevo poi ringraziare Giacomo Fabbri, membro del nostro CdA, per aver messo in contatto le nostre realtà”. La conferenza stampa di questa mattina è stata anche l’occasione per salutare Moreno Maresi, che rientra nel CDA di Rbr e illustra l’importanza della partnership: “Questa società, che è nata solo nel 2018, stamattina viene riconosciuta da un soggetto strategico importante come AIRiminum, e questo vuol dire che il nostro progetto è stato identificato come valido e serio, e questo ci da entusiasmo per proseguire nel nostro lavoro. Quando poi Tomassini e compagni, come ieri, vincono all’ultimo secondo, l’entusiasmo non fa altro che crescere”. La stessa guardia della Rivierabanca Giovanni Tomassini ha raccontato le emozioni legate ad un luogo speciale come l'aeroporto: “La partenza è sempre un momento magico, per le trasferte ma anche per la vita personale di noi giocatori. Uno pensa all’aeroporto e pensa sempre in grande, io ho guardato subito i voli in partenza da Rimini!”. L’aeroporto di Rimini e San Marino è, però, più di un semplice scalo estivo, come ha sottolineato il dottor Corbucci. “Stiamo lavorando per rendere l’aeroporto appetibile tutto l’anno, voliamo verso l’Italia e verso l’estero, come Londra, Budapest e Vienna, oltre a varie altre destinazioni tra cui una città di basket come Kaunas, in Lituania. In questo momento l’aeroporto è in fase di lancio, abbiamo superato un periodo dove abbiamo dovuto difendere il nostro canestro ma ora siamo nella meta campo d’attacco: nelle prossime settimane, avremo delle belle novità per tutti gli utenti dell’aeroporto”. A margine della conferenza stampa, spazio per le considerazioni di Giovanni Tomassini sulla gara che vedrà la Rivierabanca sfidare, domenica 6 ottobre alle 18, la la Fortitudo Flats Service Bologna: “Quella di domenica può essere una grossa occasione per vincere un derby, quando si parla di una partita del genere vengono sempre i brividi per l’atmosfera che si verrà a creare, e per me la partita con la Fortitudo è un’occasione particolarmente importante. Noi siamo carichi, il campionato, con le sue infrasettimanali, non da mai il tempo di festeggiare, però allo stesso tempo mantiene alta l’adrenalina, per questo dovremo fare una grande partita. Da oggi pomeriggio cominceremo a studiare la Fortitudo, è una squadra ricca di giocatori esperti e dovremo stare attenti alle loro ripartenze e alla loro difesa. Hanno talento, fisicità, esperienza: sarà una bella partita”. Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti “Stessa storia, stesso posto”. QUI è possibile accedere a tutte le info relative alla campagna abbonamenti: https://tinyurl.com/4t6p4fzy.

