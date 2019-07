Record di partecipanti ai Campionati Italiani di categoria di nuoto pinnato

La piscina del Multieventi Sport Domus ha ospitato nel weekend i Campionati Italiani di categoria di nuoto pinnato, organizzati dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la FIPSA. Record assoluto di partecipanti, oltre 550 quelli al via, in rappresentanza di 40 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di 1900 atleti gara. Ad impreziosire la manifestazione la presenza di Martina Mongiardino, campionessa mondiale di apnea e detentrice di 7 record del mondo. Al via anche quattro atleti sammarinesi, che hanno ottenuto la qualificazione nelle gare affrontate nei mesi scorsi. Emanuele Canti, unico portacolori maschile, ha affrontato le gare dei 200 e 100 metri pinne, chiudendo 43° e 52°. La giovanissima Veronica Pirroni, categoria esordienti, ha gareggiato nei 50 metri monopinna, chiudendo 23esima. Stesso piazzamento per Elena Marinoni nei 50 metri pinne, mentre nei 100 ha chiuso in 18esima posizione, migliorando il proprio tempo. Infine, Camilla Sansovini, si è piazzata al 17° posto nei 50 pinne e al 13° nei 100 pinne, sfiorando la medaglia nei 50 metri apnea, chiusi in quarta posizione. Il medagliere finale ha visto imporsi il Record Team Bologna, seguito dal CUS Bologna e dall’Euro Team Torino.