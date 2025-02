Record Mondiale per Elisa Celli e podio per la San Marino Master ai Campionati Regionali Fin Emilia Romagna di nuoto!

Si sono conclusi i Campionati Regionali Master di nuoto per l’Emilia Romagna, che si sono disputati su due domeniche, il 9 e il 16 febbraio, nella piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione. Gli atleti della San Marino Master hanno conquistato il 3° posto su 68 società iscritte e 907 atleti, risultando la prima squadra della Romagna, dietro a Coopernuoto e SO.GE.SE, ancora inavvicinabili per numero di atleti iscritti. Gli atleti del Titano hanno conquistato ben 53 medaglie, di cui 21 ori, con i relativi titoli di Campioni Regionali, 19 argenti e 13 bronzi. Nella prima delle due giornate di gare, è Elisa Celli a prendersi gli applausi di tutto lo Stadio del Nuoto di Riccione. La coach/atleta della San Marino Master, dopo aver nuotato al mattino e stabilito il nuovo Record Italiano M35 nei 100 rana, nel pomeriggio si supera, siglando il nuovo Record Mondiale M35 dei 200 rana con il tempo straordinario di 2’30”32, superando così la giapponese Hitomi Matsuda, che deteneva il record dal 2012. Gran parte del merito del successo ottenuto dalla squadra di San Marino va agli allenatori Andrea Bartolini, Elisa Celli e Luca Corsetti, che continuano il percorso di crescita agonistica di tutto il gruppo, pur mantenendo sempre lo spirito tipico del settore master, senza dimenticare il ruolo del Direttivo societario che si prodiga per l’organizzazione e la gestione di una squadra che conta quasi 70 atleti.

Riepiloghiamo di seguito i 21 titoli di Campioni Regionali ottenuti dagli atleti della San Marino Master: Celli Elisa M35 100 RA RI e 200 RA WR Felici Beatrice M25 50 FA e 100 SL Tini Elena M35 50 DO e 100 DO Cecchetti Giorgia M40 100 FA e 200 FA Bartolomei Clelia M35 200 DO Pagliarani Sara M30 200 SL Berardi Michele M35 1500 SL Guerra Cristiano M55 200 SL Guerrieri Alessandro M45 100 RA Penasa Pietro M20 200 RA Rossini Marco M45 200 DO Renzi Renzo M75 50 SL e 100 SL Mistaffetta 4x50 mx M160 (Pagliarani Sara/Ercolani /Cecchetti Giorgia/Guerrieri) Mistaffetta 4x50 mx M120 (Gioieni/Celli/Berardi/Moretti) Mistaffetta 4x50 mx M240 (De Angelis/Cavalli/Guerra/Renzi) Staffetta 4x50 mx F (Tini/Celli/Felici/Moretti).