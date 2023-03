Reggio Emilia d'argento per i giovanissimi di San Marino

Reggio Emilia d'argento per i giovanissimi di San Marino.

Si è disputata domenica 19 marzo, al Matilde Golf Club di Reggio Emilia, la prima tappa del trofeo "Saranno Famosi" riservato ai golfisti under 14 della zona Emilia Romagna – Marche. Ben quarantacinque ragazzi si sono confrontati su un campo difficilissimo caratterizzato da forti pendenze e perimetri del percorso molto stretti che penalizzano ogni minimo errore. Tra tutti ha dominato la classifica lorda under 14 il campione di casa e nazionale Eric Grilli, già vincitore del trofeo nel 2022 da tredicenne, che ha chiuso a +4 sopra il par. Ottimi i risultati dei ragazzi di San Marino che raccolgono ben tre secondi posti nella classifica lorda con Leone Franchi (Under 12 maschile), Giada Pelliccioni (U12 femminile) e Aisha Noioui (U14 femminile) mentre, in classifica netta generale, notevoli il terzo posto pari merito di Lorenzo Ferrari Fusaglia e Aron De Biagi ed il settimo di Sampad Bartoletti Stella. Marco Gasperoni, presidente della società sportiva Emmegì Academy che allena i ragazzi di San Marino, esprime grandissima soddisfazione per il risultato di questi ragazzi “fantastici” che hanno creato un “team strepitoso” in cui la voglia di giocare e di divertirsi insieme resta la cosa più importante al di là di ogni risultato agonistico. Domenica si è giocata anche la Gadget Golf Winter Cup al Riviera di Cattolica dove si sono distinti per San Marino la giovanissima Martina Pelliccioni 1° Lady, Andrea Alessi e Gian Luca Belluzzi rispettivamente primo e secondo nella seconda categoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: