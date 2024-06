Resoconto Campionato Nazionale di Karate ASC 2024

Resoconto Campionato Nazionale di Karate ASC 2024.

Ultima uscita agonistica, prima delle meritate vacanze estive, per gli atleti dell'Isshinryu Karate Club San Marino, affiliato a FESAM, domenica 9 giugno a Cervia al Campionato Nazionale di Karate ASC (Associazione Sportive Confederate) riconosciuta dal CONI Italia. Oltre 1.000 i Karatechi provenienti da tutto lo stivale per conquistare il titolo di campione Nazionale. A tenere alti i colori bianco-azzurri le sorelle Rebecca ed Eleonora Gaidella nella specialità Kumite combattimento cinture nere. Buona prova per Eleonora nella categoria Junior-53kg. Rebecca appena maggiorenne, al debutto nella categoria Senior -55kg conquista una prestigiosa medaglia di bronzo dimostrando nonostante la giovane età notevoli doti tecniche. Soddisfatto per l'impegno e i risultati ottenuti il coach Marcello Santini che ha seguito le atlete in gara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: