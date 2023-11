Resoconto Campionato Nazionale di Karate CSEN

Si è svolto a Salsomaggiore in provincia di Parma, nel fine settimana, il Campionato Nazionale di Karate organizzato dalla Federazione italiana Csen. Due giorni di esaltanti competizioni, palasport gremito in ogni ordine di posto, presenti oltre 2.700 atleti provenienti da tutta la penisola in rappresentanza di 122 società affiliate, pronti a darsi “battaglia” per conquistare il tricolore. Diverse le prove nelle quali si sono cimentati i Karatechi, dal percorso con prove di abilità, alla prova del palloncino, riservato ai bambini dai 5 anni in avanti, per finire con il Katà (forme) e il Kumitè (combattimento). A rappresentare la Fesam c’era la Nazionale di karate con i ragazzi selezionati dai Club Isshinryu e Shotokan. Nella giornata di sabato a scendere sul tatami le cinture marroni-nere. I primi a calcare il tatami nella giornata di sabato sono i ragazzi del Katà, con Achille Mariotti nella categoria esordienti 12-13 anni, che supera due turni ed accede alla fase finale del torneo chiudendo al 5° posto assoluto. Matteo Muccioli sempre nel katà categoria Senior 18-35 anni si ferma al primo turno della competizione. Nel pomeriggio è il momento del Kumitè con Enrico Luis Casadei che conferma il suo ottimo momento di forma, sbaragliando uno dopo l’altro tutti gli avversari vincendo la medaglia d’oro e laureandosi Campione Italiano nella categoria Cadetti 14-15 anni -52Kg. Ottimo risultato anche in rosa con Rebecca Gaidella che nella categoria Juniors 16-17 anni -53 Kg sale sul secondo gradino del podio per una meritata medaglia d’argento. La giornata termina con un buon 7° posto di Michele Callini nella categoria Senior -60kg. Nella giornata di domenica è il turno delle categorie bambini e ragazzi fino ai 12 e le categorie Esordienti, Cadetti, Junior e Senior cinture colorate fino alla blu. Impegnati nelle categorie di abilità al circuito e del Kumitè al palloncino buone prove per Montanari Davide, Biordi Francesco, Matteini Mattia, 3° posto e medaglia di bronzo per Polverelli Michele. Nel Kumitè Andrea Zafferani nella categoria Esordienti -53Kg chiude al 5°posto la sua pool, stesso piazzamento per Eleonora Gaidella nei Cadetti -54Kg. Soddisfazione da parte degli allenatori: Claudio Giuliani, Mauro Casadei, Alessandro Mularoni, Marcello Santini e Alessandro Mazza che hanno seguito i ragazzi in gara. Presente all’evento anche il Presidente FESAM Mazza Maurizio, in vista dei prossimi eventi organizzati sul Titano in sinergia con la federazione Csen guidata da Delia Pirelli, il 15 dicembre con il 2° Open Kids 2° Memorial Riccardo Salvatoti e a gennaio 2024 con il 15° Open di San Marino. Il prossimo appuntamento agonistico sarà la Youth League WKF a Venezia dall’8 al 10 dicembre, gara già sold out riservata ai giovani dai 12 ai 20 anni, con più di 4.100 atleti iscritti da ogni parte del mondo.

cs Karate San Marino

