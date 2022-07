Riapre il Crossodromo Baldasserona

Domani, domenica 24 Luglio, si alzerà il sipario sul Crossodromo della Baldasserona “Pino Serra”. Dopo mesi di lavori serrati il MC San Marino ha finalmente completato tutte le opere ritenute fondamentali per la riapertura dell’impianto. Quello che i piloti troveranno da domenica in poi sarà un crossodromo più moderno, funzionale, con paddock ordinati e puliti, un bar ristrutturato e soprattutto un nuovo circuito omologato in grado di competere con tutti i principali circuiti Italiani. Gli investimenti in termini di risorse ed energie non sono stati pochi ma i nuovi gestori sono certi che il risultato parlerà da sé. I lavori inoltre continueranno anche dopo l’apertura con il perfezionamento delle aree comuni, la creazione di un circuito da mini cross e tanti altri progetti che sono già in fase di progettazione. L’appuntamento per i piloti è domenica dalla 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 e più avanti è già in programma una grande festa di inaugurazione aperta a tutti per celebrare il ritorno di questo luogo importante per i motociclisti sammarinesi e non. La Federazione precisa: "In attesa della omologazione FMI, che richiede tempo più lunghi, potranno accedere all’impianto solo i licenziati UISP e FSM"

Cs John Bianchi



