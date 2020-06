Riccardo Mezzadri al Tre Penne

Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato sammarinese e il Tre Penne si fa subito vivo con un acquisto che va a puntellare il reparto difensivo: arriva il terzino classe 1986 Riccardo Mezzadri. Giocatore duttile che può anche fare il centrale di difesa, Mezzadri ha già vestito le maglie di due club sammarinesi: La Fiorita e Libertas. Mezzadri svela i retroscena della trattativa che lo hanno portato a firmare con la squadra di Città: “Si è presentata questa opportunità, ho parlato con il Presidente Selva e il ds Di Giuli e ho subito accettato. E’ stata una trattativa molto veloce, il Tre Penne è uno dei club più importanti di San Marino e non potevo rifiutare.” Inoltre, il difensore italiano afferma: “Sono felice di essere in questa società, negli ultimi anni tutti hanno potuto notare l’ottimo lavoro fatto da giocatori e dirigenza per essere ai vertici del calcio in Repubblica e le nove partecipazioni in ambito europeo lo dimostrano. Non vedo l’ora di poter tornare in campo e incontrare i miei nuovi compagni. Conosco già Chiurato e gli prometto un cross a partita per segnare, è una bravissima persona e un grande giocatore. Cibelli, Gai e Patregnani sono altri tre giocatori molto forti che conosco e che sono stati determinanti nella mia scelta di venire a giocare al Tre Penne.” Infine Mezzadri conclude con un messaggio ai tifosi biancazzurri: “Devo fargli i miei complimenti per la loro continua presenza alle partite, dimostrano grande passione e attaccamento alla maglia. Da giocatore esterno li ho sempre visti con un po’ di invidia perché in alcune partite possono risultare l’uomo in più e la spinta decisiva, ma adesso che sono un giocatore biancazzurro sono contento di averli al mio fianco e gli prometto che darò il massimo per toglierci grandi soddisfazioni insieme.”



