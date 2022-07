Ricordando Marco Macina nella rassegna culturale "Incontri d'estate, il pallone racconta" A Molinella [Bo] mercoledì scorso si è parlato anche dell’atleta sammarinese.

Ricordando Marco Macina nella rassegna culturale "Incontri d'estate, il pallone racconta".



Seduto a bordo piscina, accanto a Franco Colomba e Francesco Gazzaneo, giocatori del Bologna nel 1982, il noto giornalista sportiva Giuseppe Tassi ha presentato il suo libro "Dal cortile al Mundial ".

Sono stati rivissuti con Colomba e Gazzaneo i giorni magici di quel Mondiale indimenticabile, ma anche le glorie del Bologna di Radice, la mesta retrocessione dell'82 e lo scudetto Allievi vinto in quello stesso anno con una nidiata di giovani talenti tra i quali spiccavano Mancini, il sammarinese Macina e Marocchi.

Proprio Marco Macina, che esordì in quell’anno in serie A con la casacca del Bologna, ha inviato un messaggio di saluto oltre ad aver affidato al giornalista Matteo Sèlleri il compito di illustrare il suo ricordo di esordiente ed il suo percorso calcistico.

Sèlleri, insieme al luogotenente del Kiwanis Club San Marino cav. Biancamaria Toccagni e con l’assistenza della signora Carla Tombetti, ha rappresentato la delegazione sammarinese presente all’evento, ritrovando con grande emozione il mitico Gully, Guglielmo Giordani, anima del Summer Green di Antonio Cabrini a San Marino.



