Ricorrenza nascita Pierre De Coubertin.

Nella particolare ricorrenza del 162° anniversario della nascita di Pierre de Coubertin (Parigi, 1 gennaio 1863 il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desiderano ricordare con profonda gratitudine e riconoscenza la figura del “Genio dello Sport e dell’Olimpismo” per il notevole ed essenziale contributo dato alla nascita dei moderni Giochi Olimpici e allo Sport attraverso la Sua costante azione con le finalità di diffondere la Cultura Olimpica e i sani principi, valori legati al movimento sportivo e Olimpico con l’intento di ampliare l’interesse e la formazione all’Olimpismo nel contesto universale. La Repubblica di San Marino inaugurava il 6 aprile 2023 presso il polo sportivo di Serravalle San Marino Stadium la VIA BARONE PIERRE DE COUBERTIN, un doveroso omaggio e riconoscenza a questo straordinario uomo di sport; promotori dell'iniziativa il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle, che il prossimo 5 e 6 aprile 2025 stanno programmando nuove iniziative in occasione della “Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”, proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) per promuovere il valore dello sport nella coesione sociale e nello sviluppo.

