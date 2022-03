Rimini Marathon: domenica 20 marzo si torna a correre dopo due anni di stop. Le modifiche alla viabilità

Dopo due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria, sabato 19 e domenica 20 marzo torna l’appuntamento con la Rimini Marathon, uno degli appuntamenti di punta della programmazione sportiva della città. Una settima edizione dedicata al Maestro Federico Fellini, che oltre a rappresentare un momento di festa dall’alto valore simbolico dopo la pausa forzata dalla pandemia, sarà l’occasione per accogliere la primavera vivendo una domenica all’aria aperta. Il percorso della gara regina – 42 km - punterà verso sud toccando Riccione e Misano Adriatico per poi rientrare verso Rimini, lungo la costa. Il via della Amarcor Rimini Marathon è fissato alle 9.30 di domenica 20, con lo start vicino all’Arco d’Augusto. Dai Bastioni, i maratoneti si troveranno a percorrere Viale Principe Amedeo per poi dirigersi percorrendo i viali delle Regine verso Riccione e poi Misano con rientro a Rimini passando dal lungomare. Gli atleti poi attraverseranno il Borgo San Giuliano per transitare sul Ponte di Tiberio e infine tagliare il traguardo sotto l’Arco d’Augusto. L’arrivo dei primi atleti è previsto intorno alle 11.30. Alla maratona si affianca la Ten Miles sulla distanza di 16 km e la Family Run (6 km): il via è sempre domenica alle ore 9.30, subito dopo la partenza della maratona. Per consentire il passaggio degli atleti, sono previste alcune modifiche alla circolazione. In particolare sarà chiuso il traffico nell’area posta a mare della linea ferroviaria, dal porto a via Cavalieri di Vittorio veneto, dalle 9 alle 11.30. Il divieto di transito si estende fino alle 16 in tutta la fascia del lungomare, dal porto al confine con Riccione. La sospensione temporanea della circolazione veicolare in tutte le strade interessate dalla maratona sarà nell’arco della giornata fino alle 16.30, in base all'effettivo orario di passaggio dei podisti. Una volta transitati tutti gli atleti le strade saranno riaperte al traffico. Tutto il percorso sarà presidiato dal personale della Polizia Locale a supporto dei volontari dell’organizzazione, per garantire un tranquillo svolgimento della gara e controllare gli snodi che potrebbero presentare criticità. L’Amministrazione rinnova comunque l’invito a spostarsi per quanto possibile con mezzi alternativi all’auto, in particolare nella zona mare della città che sarà maggiormente interessata dal passaggio dei maratoneti e quindi dalle modifiche alla circolazione. Sconti per chi sceglie di spostarsi con i monopattini in sharing In occasione della Rimini Marathon e per agevolare modi sostenibili di spostarsi e muoversi in città senza utilizzare l’auto, sono previste speciali agevolazioni per chi sceglierà di utilizzare i monopattini in sharing: Bird e Lime, le due società che gestiscono il servizio, hanno infatti definito congiuntamente una scontistica dedicata per il territorio comunale di Rimini. La promozione prevede sblocchi gratis per tutte le corse e una tariffa ridotta di 10 centesimi al minuto. Le strade della Amarcor Rimini Marathon Le vie del Comune di Rimini interessate dalla modifica temporanea della viabilità: via Bastioni Meridionali, Bastioni Occidentali, Piazza Malatesta, Via Massimo D’Azelio, Piazza Cavour, Via Gambalunga, Via Tempio Malatestiano, Via IV Novembre, Via Dante, Via Oberdan, Via Tosi, Via Clodia, Via Bastioni Settentrionali, Via Savanarola, Rotonda Destra Del Porto, Via Perseo, Via Principe Amedeo, Via Beccadelli, Via Vespucci, Via Regina Elena, Via Regina Margherita, Via Principe Di Piemonte Rotonda Augusto Ed Ernesta Tonini, Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, Rotonda Carlo Pullè. Ritorno: Lungomare Spadazzi, Viale Latina, Viale Regina Margherita, Viale Siracusa, Lungomare Di Vittorio, Via Toby Dammit (1968), Viale Regina Elena, Viale Vespucci, Piazzale Kennedy, Lungomare Tintori, Piazzale Boscovich, Via Destra Del Porto, Via Savanarola, Via Matteotti, Via Marecchia, Ponte Di Tiberio, Corso Di Augusto. Arrivo Arco Di Augusto.

