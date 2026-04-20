Rimini Marathon: fondiste sammarinesi in evidenza

Rimini Marathon: fondiste sammarinesi in evidenza.

Domenica, 19 aprile, Rimini è stata la culla della corsa di fondo : oltre 10 mila partecipanti tra maratona,alla mezza maratona (entrambe le corse erano competitive), alla corsa di 16 km e kids run. Erano presenti alcuni specialisti di queste distanze stranieri e diversi dei migliori specialisti italiani infatti la maratona era gara valevole per il titolo di campione italiano assoluto.Vi hanno partecipato anche le due forti fondiste della San Marino Athletics Academy : Melissa Michelotti ha preso parte alla mezza maratona giungendo decima al traguardo con il tempo di 1h30’’37 su oltre 2000 classificati. Il risultato degli atleti è stato sicuramente condizionato in parte dalle condizioni climatiche con temperature e umidità superiori all’ottimale. Nonostante questo Melissa, evidenziando una ottima capacità agonistica, per una manciata di secondi non migliora il proprio personale ottenendo questo ottimo piazzamento con avversarie di buon livello. Nel suo caso va sottolineato che l’atleta è stata fino a poco tempo fa una ottima atleta nel salto in alto con il ragguardevole primato personale di 1,73mt ottenendo anche delle medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati e in altre manifestazioni. Nella 16 chilometri, è Martina Tomassini a mettersi in luce giungendo in prima posizione nel tempo di 1h12’ (anche qui oltre 2mila partecipanti) alla prima esperienza su una distanza così lunga. Soddisfatto il tecnico che le segue, Gian Luigi Macina : “ Le ragazze si impegnano molto per costanza e grande volontà sia in allenamento che in gara. Sono molto soddisfatto dei progressi che stanno facendo, migliorando le loro capacità anche agonistiche ad ogni competizione. ”.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: