Rimini si aggiudica "quartieri" di sport e salute, unico in Emilia-Romagna Campo di Rivabella, Via 25 marzo 1831 Rimini - Venerdì, 3 giugno 2022 - ore 9:00

Rimini Rugby convoca cinquecento bambini e ragazzi per la festa di Q5-Lo sport per generare comunità. L'appuntamento al campo sportivo 'Rivabella' il 3 giugno prossimo - via 25 marzo 1831 - con le 23 classi scolastiche che hanno aderito al Presidio sportivo ed educativo, unico in Emilia Romagna e tra i 22 vincitori del bando nazionale Sport per Tutti “Quartieri” promosso da Sport e Salute S.p.A. (Società dello Stato per lo sviluppo dello sport e la promozione dei sani stili di vita) guidata dal Presidente e A.D. Vito Cozzoli: “Sport e salute vuole che i giovani e lo sport siano i protagonisti del futuro, la nostra azione sociale è diretta, e senza filtri, a penetrare i territori, e questo ha prodotto, come qui a Rimini, risultati importanti. In Emilia Romagna ci sono state 69 candidature, e proprio qui a Rimini si dà il via al primo progetto che è risultato idoneo al finanziamento. L’intraprendenza romagnola sta nei numeri che questo territorio riesce a offrire, contribuendo a migliorare la qualità della vita” Il "Barone", oggi Legend di Sport e Salute Andrea Lo Cicero calcherà il campo di Rivabella per celebrare la giornata di sport. il Pilone sinistro, che ha vestito la maglia della Nazionale Italiana Rugby a 15 per 103 volte e partecipato a 4 edizioni della Coppa del Mondo di Rugby anche conduttore televisivo, farà coppia con il giornalista Roberto Bonfantini - speaker dell'evento - per moderare le attività, introdurre gli interventi del Presidente e A.D. di Sport e salute, Vito Cozzoli, della Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, On. Emma Petitti, dell’Assessore comunale Kristian Gianfreda e per regalare momenti di colore e gioia con aneddoti e giochi. Al termine il Presidente Cozzoli si sposterà a Rimini Wellness, atteso per il Convegno Nazionale di ANIF dal titolo “La Riforma dello Sport. Strumento per la ripartenza”. Andrea Bugli - Presidente ASD Rimini Rugby - afferma: “l'idea dello Sport che genera comunità ha fatto vincere il Bando Quartieri all'Associazione per questa città e rappresenta un nuovo modo di concepire lo sport”. Attivi da maggio si preparano ad implementare le azioni che il 3 giugno prossimo esploderanno in una Kermesse sportiva tra discipline sportive (Rugby, baseball, flying disk- ultimate, ginnastica artistica e ritmica, scherma, tiro con l’arco, racketlon, gioco motricità, roundnet) e arte (un laboratorio creativo per la realizzazione di un murales). Il progetto coinvolge 6 società sportive, scuole, parrocchie e Enti del Terzo settore, ha come partner Comune di Rimini e Alma Mater Università di Bologna, e promette di riportare alla socialità attraverso lo sport persone di ogni età e condizione. La forza del progetto è «la relazione fra tante realtà: ci sono le associazioni sportive, le scuole, l’Università, gli enti del terzo settore – sottolinea Andrea Bugli, Presidente di RiminiRugby, società capofila –. Ed è un modo per aiutare i ragazzi a individuare luoghi accessibili dove fare attività e generare comunità. Il nostro obiettivo è creare un polo in cui le persone possano stare assieme, attraverso lo sport». Come verrà sviluppato il progetto e quali saranno coinvolgimento e ricadute sul territorio sarà spiegato venerdì 3 giugno, data che cambierà la percezione dello sport a Rimini. Alle porte di RiminiWellness - dove Sport e Salute sarà presente - c'è un Quartiere il Q5-Rimini che lavora sul benessere delle persone e fa dello sport un ammortizzatore di felicità!

c.s. Rimini Rugby

