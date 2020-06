Riparte alla grande la stagione di Sveva Azzurra Pansica: la 13enne conquista il torneo di 3ª categoria di Fermignano

Riparte alla grande la stagione di Sveva Azzurra Pansica: la 13enne conquista il torneo di 3ª categoria di Fermignano.

È ripartita davvero nel migliore dei modi la stagione di Sveva Azzurra Pansica dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. La giovanissima allieva della Galimberti Tennis Academy si è infatti aggiudicata da grande protagonista il torneo nazionale di terza categoria femminile del Circolo Tennis Fermignano, dove era accreditata della terza testa di serie (classifica 3.2). La 13enne di Santarcangelo, portacolori del Circolo Cast di San Marino, sui campi marchigiani ha eliminato in semifinale con il punteggio di 4-6 7-5 10/2 la 3.1 Gaia Riccobelli, numero 2 del tabellone, per completare l’opera poi in finale martedì sera superando 6-3 6-4 Carolina Orazi (3.4), portacolori del Circolo Tennis Pesaro. Va sottolineato che il torneo di terza categoria del circolo di Fermignano era iniziato il 28 febbraio, poi era stato interrotto per il lockdown prima di riprendere pochi giorni fa. Questa vittoria sottolinea i progressi compiuti dalla Pansica, una delle più giovani tra gli allievi di Giorgio Galimberti (allenata all'interno dell'Academy anche da Igor Gaudi), che peraltro ha ancora ampi margini di miglioramento sia tecnico che fisico.

Comunicato stampa

San Marino Tennis Academy



I più letti della settimana: