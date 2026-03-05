Riparte la stagione del rally su terra e dei kart, Bryan Toccaceli prosegue l’avventura con gli eSport

I piloti della Scuderia San Marino sono pronti ad accendere il motore sul fine settimana, ripartendo con le gare su terra e la nuova stagione dei giovani kartisti. Il Campionato Italiano Rally Terra inizia il suo calendario con il Rally di Foligno, dove saranno tre gli equipaggi a nome Scuderia a partire. Con il numero 42 la Lancia Ypsilon Rally4 di Giacomo Marchioro con Daniele Conti, Mirco Gabrielli sarà alle note del pilota Under 25 Jacopo Rigo a bordo della Ford Fiesta. Tra i navigatori anche Diego Zanotti che affiancherà Marco Mangiarotti con la Renault Clio Sport con il numero 74. I kart ripartono da Cremona, dove verrà ospitato il primo round del Rotax Max Challenge Italia che vedrà impegnati Nicolas Tagliaferri, Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Leardini. Spazio anche agli eSports: Bryan Toccaceli si metterà alla prova con al simulatore di guida nel campionato SRi USKR GT3 con il tracciato italiano di Misano.

C.s. - Scuderia San Marino

