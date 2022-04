Riparte la stagione del running a San Marino!

Un calendario sportivo di grandi eventi per atleti e appassionati del running, nei percorsi più suggestivi della Repubblica di San Marino. Primo appuntamento il 14 maggio con il Giro del Monte, storica competizione di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta San Francesco nel cuore del centro storico di San Marino. Un evento aperto a tutti, dagli atleti ai giovanissimi, immerso nello spettacolare tramonto con vista sul Montefeltro. Il 5 giugno torna la The Space TEN San Marino, gara nazionale FIDAL sulla distanza certificata di 10 km, sul percorso più veloce di sempre, circondato dal verde dell’area naturalistica di Gualdicciolo e Chiesanuova, lungo il torrente San Marino.

Doppio appuntamento, il 4 settembre, con la San Marino Ekiden Marathon, maratona a staffetta per team, anche amatoriali, di 5 concorrenti, e la San Marino Marathon, maratona individuale per atleti. Confermato il circuito interamente asfaltato di 6 km da ripetersi 7 volte, con partenza, zona cambio staffetta e arrivo, concentrati in piazza Grande, nel castello di Borgo Maggiore. Il percorso, si snoda lungo le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia per 500 mt, attraversa per 4 km il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e include il passaggio “vista mare”, lungo 1 km, sulla strada panoramica Sottomontana, fino al passaggio nelle contrade cittadine del castello di Borgo Maggiore per i restanti 500 mt. Grande novità del 2022, la nuovissima FAST 5K San Marino, gara nazionale FIDAL sulla distanza certificata di 5 km, su un percorso inedito e velocissimo in programma il 9 ottobre. In ogni evento è confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per TEAM amatoriali e aziendali. Le iscrizioni online, i programmi e le offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com

