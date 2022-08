Riprende la scuola di ciclismo giovanissimi Juvenes

La Società Sportiva Juvenes CICLISMO di Serravalle comunica che il giorno Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 17.30 riparte la Scuola di Ciclismo Giovanissimi, dopo la pausa del Mese di Agosto, per Bambini e Bambine dai 6 anni in poi presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli, Parco Laiala di Serravalle nei giorni di Mercoledì e Venerdì di ogni settimana. Una iniziativa promossa da anni dalla longeva Società Ciclistica di Serravalle presente da tantissimi anni nel Ciclismo con le finalità di stimolare e incentivare i Giovanissimi ad avvicinarsi alla disciplina sportiva del Ciclismo. Ti piace pedalare, unisciti a noi; Ti aspettiamo alla Scuola di Ciclismo Juvenes. Per INFO contattare i numeri: 334 7370772 – 335 7346975.

c.s. Società Sportiva Juvenes Ciclismo

