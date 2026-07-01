Risultati esaltanti per il nuoto pinnato sammarinese agli Italiani di categoria ad Agropoli

Spedizione ricca di importanti risultati per il nuoto pinnato sammarinese ai Campionati Italiani Estivi di categoria, svolti sabato 27 e domenica 28 maggio alla piscina Elysium di Agropoli. Su oltre 450 atleti iscritti, 13 i biancazzurri impegnati tra le gare individuali e staffette. Spiccano le medaglie di Camilla Sansovini, argento sui 50 e 100 metri pinne, e i quattro podi di Elisabetta Braseyche si mette al collo l’oro nei 100 e 200 pinne e sale sul secondo gradino del podio dei 50 e 400 metri pinne. Nel femminile, Chiara Zanotti ottiene la sua miglior prestazione nei 50 monopinne e 50 pinne, chiudendo rispettivamente in 17ª e 21ª posizione. Nei 100 metri pinne ritocca il proprio tempo. Chiara Naso, impegnata nelle stesse distanze, chiude in 20ª e 22ª posizione. Lisa Bartolini fa registrare il suo primato personale nei 50 apnea, chiusi all’11º posto, in 23’’71 mentre nei 50 pinne taglia il traguardo in 15ª posizione. Sempre in Terza Categoria, Elena Laglia dà il meglio di se nei 400 pinne con il settimo posto mentre nei 200 è 14ª. Sofia Fratti, impegnata nei Juniores, ha raggiunto i compagni a Salerno appena conclusi gli esami di maturità e concludendo al settimo posto nei 50 monopinna e appena, sfiora il podio nei 100 monopinna con la quarta posizione. Nel maschile, Samuele Michelotti si migliora nei 200 pinne con il 21° posto. Federico Bianchini è 16° nei 100 pinne, mentre termina 18° nei 50. Alessandro Ceci è 11° nei 100 pinne, 13° sui 200 pinne e nei 400 ritocca il proprio tempo personale classificandosi 14°. Luigi Renzi si esprime al meglio nelle lunghe e medie distanze: 15° nei 200 metri pinne e 7° posto sui 400 pinne. Negli Juniores un problema fisico condiziona le prestazioni di Alessandro Amici, che riesce a migliorare il suo crono nei 100 pinne conclusi al 16° posto. Nei Senior, Federico Fabbri dà il meglio nei 400 pinne chiudendo in 7ª posizione.

Soddisfazione anche dalle staffette: la 4x100 femminile composta da Elena Laglia, Lisa Bartolini, Chiara Naso e Chiara Zanotti ottiene il bronzo. La 4x50 femminile due pinne e due mono ha visto impegnate Lisa Bartolini, Camilla Sansovini, Elisabetta Brasey e Sofia Fratti in grado di mettersi davanti a tutti. Infine, la squadra formata da Alessandro Ceci, Samuele Michelotti, Luigi Renzi e Federico Bianchini nella 4x50 due pinne e due mono maschile conclude al quarto posto.

“Se l’anno scorso pensavamo che fosse stato eccezionale, quest’anno ci siamo confermati con gli stessi risultati, avendo due atlete in meno e nel maschile non abbiamo ottenuto medaglie, migliorando solo i tempi - ha commentato il tecnico Fabio Donati -. Questa gara conclude una stagione agonistica che è stata sicuramente impegnativa, per via di un maggior numero di gare, ma senz’ombra di dubbio positiva perché i ragazzi hanno sempre dato il massimo allenandosi con costanza. Un ringraziamento a Leonardo Sansovini è doveroso, che ci mette nelle migliori condizioni per poter partecipare alle manifestazioni, e ad Anna Ballarini e a tutti gli istruttori del settore scuola nuoto Fsas per la gestione del settore giovanile. Ora, Camilla Sansovini e Sofia Fratti continueranno la loro preparazione verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto, le aspettano due mesi di allenamenti intesi in acqua”.

C.s. - Federazione Sammarinese Attività Subacquee







