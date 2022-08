Ritorna la San Marino Special Cup

La Federazione Sammarinese Sport Speciali, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio dopo due anni di forzato stop torna ad organizzare, vista la perfetta riuscita degli anni precedenti, la “SAN MARINO SPECIAL CUP 2022”, Torneo di calcio a 5 che si terrà nella Repubblica di San Marino nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022. L’organizzazione dell’Evento si avvarrà del fondamentale contributo di numerosi volontari che sono già al lavoro per accogliere le squadre partecipanti e garantire la perfetta riuscita del Torneo. Prenderanno parte all’evento 10 squadre, che sul campo sportivo di Montecchio daranno dimostrazione pratica delle loro abilità calcistiche, inoltre non mancheranno momenti di divertimento, di grandi emozioni, e di soddisfazioni sul piano sociale ed umano. Elenco squadre partecipanti:

ASD ALBANO PRIMAVERA (ROMA)

ASSOCIAZIONE FUORIGIOCO ODV (MN)

POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS (CA)

SPORTINSIEME CASTELLARANO (RE)

RIMINI CALCIO (RN)

INSUPERABILI GENOVA (GE)

SPORT”IN” VENETO (PD)

EMPOLI FS INTEGRA SPORT (ROMA)

ASD CALCIO VENETO FD (PD)

SAN MARINO

