Ritorna UEFA Playmakers: appuntamento a Dogana dal 14 aprile

Ritorna UEFA Playmakers: appuntamento a Dogana dal 14 aprile.

Sarà Encanto il prossimo film d’animazione Disney che affiancherà le Federcalcio europee affiliate alla UEFA nell’imminente ciclo di UEFA Playmakers. Il progetto dedicato allo sviluppo del calcio femminile ha fatto registrare cifre notevoli in termini di partecipazione ed avvicinamento di bambine e ragazze allo sport più amato nel mondo. L’obiettivo è quello di proporre un ambiente sano, sicuro, divertente e non competitivo nel quale entrare per la prima volta in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire. Il nuovo ciclo di UEFA Playmakers sviluppato a San Marino inizierà il prossimo martedì 14 aprile 2026 presso lo stadio “Ezio Conti” di Dogana, dalle 17:30 alle 18:30. La partecipazione è completamente gratuita. L’appuntamento sarà rinnovato per le successive settimane, confermando sempre il giorno e il luogo. Per iscriversi è sufficiente completare il form raggiungibile dal sito della FSGC, a questo link.

C.s. - FSGC

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