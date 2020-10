Ritorno in pedana per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Dal 25 al 27 settembre è andata in scena, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, la 7° edizione della San Marino Cup, Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica, organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica. Tra le numerose atlete partecipanti, desiderose di calcare per la prima volta la pedana, dopo il lungo periodo di stop forzato, anche le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Grande entusiasmo ed anche tanta tensione ma, rotto il ghiaccio, si sono rivissute quelle sensazioni magnifiche che non si provavano ormai da mesi. Le prime atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino a scendere in gara sono state Giulia Beccari, Ludovica Delvecchio Manduchi ed Eva Bombagioni nella categoria Pre Junior B. Ottimo 3° posto per Giulia Beccari al cerchio e 4° posto alle clavette. 2° posto invece per Ludovica alla palla e 14° al cerchio. 6° posto per Eva al corpo libero e 8° alle clavette. A seguire è stata la volta di Gioia Casali nella categoria Pre Junior A, la cui classifica è stata ottenuta per sommatoria dei punteggi dei due esercizi presentati. Gioia, al termine degli esercizi clavette e palla, si è classificata in 12° posizione. Nella successiva categoria delle Senior B, sono scese in pedana anche le atlete di casa Alessia Balducci e Monica Garbarino. Alessia si è classificata 5° alla palla e 4° al nastro, mentre Monica ha raggiunto il 4° posto alla palla e il 7° al cerchio. Nella categoria Senior A, hanno invece gareggiato Lucia Castiglioni e Giulia Casali, con i quattro attrezzi: palla, cerchio, clavette e nastro. Nella classifica sommativa, Lucia ha ottenuto un ottimo 9° posto grazie a quattro buone esecuzioni e considerando il livello delle avversarie (molte infatti hanno partecipato al torneo come test per la serie A che si disputerà tra pochi giorni), mentre Giulia ha raggiunto la 12° posizione. Conclusa la seconda giornata di gara, le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino sono scese in pedana domenica pomeriggio nella categoria Junior A. Numerosissime le atlete in gara in questa categoria e molto alto il livello, sicuramente le migliori junior del panorama nazionale italiano. Le atlete di casa Camilla Rossi, Annalisa Giovannini e Matilde Tamagnini, si sono difese bene, pur commettendo qualche errore evitabile. Al termine dei quattro esercizi presentati, 13° posizione per Matilde, 16° per Camilla e 21° per Annalisa. Archiviata così la San Marino Cup 2020, torneo sempre di alto livello che, quest’anno, vista la situazione critica mondiale, non ha visto la partecipazione di team stranieri, ma ha visto tra le protagoniste anche le fuoriclasse Milena Baldassarri, portacolori italiana già qualificata per le prossime olimpiadi di Tokyo e Sofia Raffaeli, approdata quest’anno nella categoria senior e già protagonista da junior della scena internazionale. Orgogliose le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino del torneo casalingo cui hanno potuto partecipare, hanno ripreso ad allenarsi immediatamente in vista dei prossimi appuntamenti che auspichiamo possano svolgersi regolarmente.



