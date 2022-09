Riviera Basket Wheechair Rimini a Verona

Riviera Basket Wheechair Rimini a Verona.

Vincere aiuta a vincere e Riviera Basket Wheechair Rimini ci ha preso gusto ed è già pronta per la prossima trasferta di domenica 25 settembre 2022 a Isola della Scala (VR) dove disputerà un interessante quadrangolare incontrando una vecchia conoscenza delle stagioni precedenti: la Icaro Basket Brescia che affronterà nel turno delle 11:30. Nell'altra sfida (ore 9:00) se la vedranno la formazione padrona di casa: Olympic Basket Verona e ASD Albatros Trento. Il terzo memorial "Luciano Cattafesta" organizzato presso il Circolo NOI Santo Stefano si concluderà nel pomeriggio alle ore 15:00 con la gara per il terzo e quarto posto e alle 17:00 per conquistare il titolo. Un altro passo d'avvicinamento al prossimo campionato da affrontare con impegno e determinazione. Potete stare tranquilli, non mancheranno.

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini Daniele Bacchi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: