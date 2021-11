Roller: 17° Ordinary Elective Congress World Skate

Si doveva svolgere a Parigi il 17* Ordinary Elective Congress della Wolrd Skate FISR (Federazione Italiana dei Roller Sports), per aprire il percorso olimpico post-Tokio nella città che ospiterà i Giochi Olimpici nel 2024. Invece per il diffondersi dell'attuale pandemia e l'incertezza della situazione, il Consiglio Direttivo ha deciso di tenere il Congresso a Roma. Così nella giornata di sabato 27 Novembre scorso la Federazione Sammarinese Roller Sport, nella figura del suo Presidente, Anna Rosa Marchi, si è recata al Salone d'Onore nel palazzo del Coni di Roma, dove si sono incontrati settanta Presidenti delle varie Federazioni riconosciute dalla World Skate, mentre trentaquattro di loro hanno partecipato a distanza, collegati da una piattaforma di voto. Al Congresso ha partecipato Giovanni Malagò, Presidente CONI, e Francesco Ricci Bitti, Presidente ASOIF, associazione che raggruppa le federazione sportive internazionali che fanno capo al CIO. Sono stati eletti i Presidenti e Vicepresidenti delle varie confederazione continentali oltre che al Presidente e Vicepresidente della World Skate. Sabatino Aracu è stato confermato alla guida della Federazione mondiale, ruolo che ricopre dal 2005; nell'incarico sarà affiancato da Karen Doyle, Presidente della Federazione Australiana. Per la Confederazione Europea è stato eletto Luis Senica del Portogallo, affiancato da Irmelin Otten della Germania. In quest'occasione si è parlato anche del prossimo mondiale di pattinaggio che si svolgerà in Argentina il prossimo anno, pandemia permettendo. La Federazione Sammarinese è sicura di riuscire a partecipare al mondiale in Argentina, così come è già accaduto nel 2009 in quello di Barcellona.

