Roller: anche i pattinatori del Titano al Trofeo Città di Bondeno

Sono stati più di 600 gli atleti iscritti al TROFEO CITTA' DI BONDENO che nel fine settimana del 30-31 marzo e 6-7 aprile si sono ritrovati per una competizione ad alto livello tecnico che apre la stagione delle gare nel mondo del pattinaggio. Nella seconda giornata a scendere in pista per la società del Titano sono state Michaela Romana Righi e Monaldini Alessia, categoria ragazzi master e Sofia Colapinto, categoria allievi regionale B. Michaela Romana ha svolto in maniera quasi perfetta il suo disco e questo le ha permesso di salire sul podio in terza posizione, mentre Alessia è arrivata ottava. Sofia, dopo una buona prova pista, ha avuto diversi tentennamenti svolgendo un disco con diversi errori, nonostante ciò è arrivata in seconda posizione. La competizione si è conclusa con soddisfazione per il titano per aver portato a casa nei due fine settimana quattro podi.