Roller: campionato sammarinese inlinefreestyle

Roller: campionato sammarinese inlinefreestyle.

Nella settimana del 223 – 27 Giugno si è svolto presso la sede del pattinaggio di San Marino il Campionato Sammarinese di Inline Freestyle, che è stato suddiviso in diverse fasi in base alle discipline. La prima tappa ha visto la disciplina delle Slide: gli atleti si sono confrontati in frenate via via sempre più difficili andando ad eliminazione dopo la seconda slide nulla; nella seconda fase sono state messe in campo le discipline dei conetti: Speed, disciplina di velocità e precisione, Battle, in cui gli atleti si sono confrontati in diversi passi liberi in un tempo ben definito; Classic, in cui tecnica e stile fanno da padroni; nella terza fase si è passati alla disciplina del Roller Cross che mette alla prova la determinazione e la velocità del pattinatore. Questa ultima fase ha visto il percorso di gara occupare oltre a tutto lo spazio della palestra, anche il parcheggio antistante.

Alcuni risultati:

SLIDE WOMAN. 1 Matilde Terenzi, 2 Matilde Mina, 3 Tania D’Antonio

SLIDE MAN. 1 Tommaso Terenzi SPEED. 1 Matilde Terenzi, 2 Matilde Mina, 3 Tania D’Antonio

BATTLE ALLIEVI. 1 Matilde Terenzi, 2Tania D’Antonio e Alessia conti (parimerito)

BATTLE GIOVANISSIMI. 1 Gaia Gianelli

CLASSIC STYLE. 1 Matilde Terenzi, 2 Tania D’Antonio

ROLLER CROSS. 1 Matilde Terenzi, 2 Matilde Mina, 3 Tommaso Terenzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: