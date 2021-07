Roller Free style: premiato l'atleta sammarinese Davide Giannoni

Roller Free style: premiato l'atleta sammarinese Davide Giannoni.

Nel fine settimana del 17-18 Luglio, in una delle cornici più cool della capitale italiana, il Bunker di viale Kant, si è svolto il primo Campionato Italiano FISR per la neo disciplina Roller Freestyle. Oltre 50 i partecipanti di tutte le categorie per le specialità Park e Vert, provenienti da tutto lo Stivale, hanno riempito la venue deliziando il pubblico presente sfidandosi con spettacolari trick su passamani, muretti, rampe e half pipe, e con evoluzioni mozzafiato come backflip, misty flip e capriole di tutti i tipi. In run da 90 secondi per la specialità Park, e 45 per la Vert, sono stati valutati dai giudici del CUG per tecnica, creatività e stile. Si è trattato di un evento particolarmente significativo ed emozionante che è stato il banco di prova per questa disciplina emergente in quanto è stato il primo Campionato Italiano ufficiale riconosciuto dal CONI. Molti giovani atleti sono per la prima volta entrati in contatto con realtà di interesse nazionale e ciò ha rappresentato senza dubbio un bagaglio non indifferente per la loro carriera sportiva. La prima giornata è stata dedicata completamente alle prove del Park e alle qualificazioni, mentre il secondo giorno si sono svolte le finali. Alla fine le premiazioni sono state seguite dal Presidente del comitato regionale Lazio, Antonio Varacalli e del Segretario Generale FISR, Angelo Iezzi che hanno premiato come campione nazionale italiano l’atleta sammarinese Davide Giannoni. Contemporaneamente, dal 15 al 18 Luglio, nella cornice della riviera del Conero a Porto Recanati, unica tappa del circuito internazionale WSSA dopo lo stop di tutte le gare del circuito a causa della pandemia, si è svolta la Conero Hero Battle. La competizione svolta a livello internazionale sotto l’effige della World Skate ha visto partecipare più di cento atleti provenienti da Italia, Spagna Russia, Polonia e San Marino. Le atlete sammarinesi Matilde Terenzi e D’antonio Tania hanno tenuto alti i colori bianco-azzurri, dimostrando di aver appreso tutti gli insegnamenti che gli sono stati impartiti dai loro allenatori. Nella disciplina dello Speed, Matilde è arrivata undicesima su 50 atleti partecipanti e nella disciplina delle Slide ha raggiunto il tredicesimo posto. Per la disciplina della Battle Matilde è uscita come terza agli ottavi di finali, quando ne passavano solo due. Purtroppo Tania, alla sua prima competizione internazionale è uscita al primo giro scontrandosi con atleti veramente forti, ma svolgendo il suo programma correttamente senza sbagliare. Le atlete sammarinesi sono state penalizzate perché si sono scontrate con le Russe che alla fine sono arrivate a podio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: