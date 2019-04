Roller: Matilde Terenzi è campionessa regionale Uisp specialità Slide

Fine settimana intenso per le rotelle del San Marino. Infatti domenica 30 marzo, a Bondeno si è svolto il "17° TROFEO CITTA' DI BONDENO". Emma Cecile Arrigoni, categoria promozionale pulcini classic plus 2010, pur con una caduta che non gli ha impedito di eseguire con velocità e fluidità il suo disco, ha conquistato il gradino più alto del podio. Greta Vici, categoria principianti classic plus 2008, si è classificata settima e Nicole Felicità, categoria giovanile master 2005, è arrivata in dodicesima posizione. Elisa Benedettini, livello azzurrini gr. 3, ha effettuato un'ottima gara: come punteggio sarebbe arrivata seconda, ma i piazzamenti l'hanno fatta scendere in terza posizione. Nel frattempo a Villa Verucchio si è svolto il Campionato Regionale UISP di freestyle per le discipline di Slide e Classic. Matilde Terenzi ha effettuato una perfetta prestazione per la disciplina dello Slide che le hanno fatto vincere una meritata medaglia d'oro e conquistare il titolo di Campionessa Provinciale Uisp dell'Emilia Romagna. A seguire si è passati alla specialità del Classic che ha visto Matilde Terenzi in ottava posizione e Matilde Mina in nona. Terenzi e Mina saranno impegnate nel campionato regionale di Federazione il 13 e 14 Aprile prossimi.

Comunicato stampa

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS