Roller Slide, Matilde Terenzi vince la Riccione Beach Battle

Roller Slide, Matilde Terenzi vince la Riccione Beach Battle.

Roller Slide, Matilde Terenzi vince la Riccione Beach Battle. Tommaso è bronzo. La sammarinese sale sul gradino più alto del podio nell’ultima tappa stagionale del circuito World Skate. Argento all'ucraina Oleksandra Kruhliak, bronzo per l’atleta di casa Asia Iannarone. Tra gli uomini Tommaso Terenzi conquista un sorprendente bronzo. Sì è disputata dal 26 al 28 luglio la 3a edizione della Riccione Beach Battle. Dopo le tappe italiane di Milano e Senigallia la competizione internazionale di freestyle inline è approdata a Riccione per l'ultima e decisiva tappa prima dei mondiali World Skate a Roma. Cento gli atleti provenienti da sette paesi diversi. Tra questi la delegazione biancazzurra formata da Matilde Terenzi, Matilde Mina, Alessia Conti, e Tommaso Terenzi. Venerdì pomeriggio nella struttura del Play hall di Riccione la competizione ha preso il via con la gara di Slide che ha visto trionfare Matilde Terenzi, al terzo successo in una gara della coppa del mondo. Matilde Mina ed Alessia Conti si fermano nei quartieri di finale, classificandosi rispettivamente al 9º e 13º posto. Nella gara maschile Tommaso Terenzi riesce nell’impresa di aggiudicarsi il bronzo, contro atleti ben più esperti di lui. L’oro va al tre volte campione italiano Eric Zaghini, l’argento al campione italiano in carica Andrea Mandolesi. Sabato è stata la volta dello Speed Slalom, con le atlete biancazzurre Matilde Mina e Matilde Terenzi fermate ai quarti di finale, classificandosi rispettivamente al 9º e 10º posto. 7º posto per Tommaso Terenzi nella gara maschile. Domenica l’ultima competizione in programma, Battle. Matilde Terenzi ha concluso al nono posto, Matilde Mina al decimo. Con i Mondiali di Roma ormai alle porte, gli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sport sono pronti a dare il massimo per portare alto il nome di San Marino.

c.s. Fed. Sammarinese Roller Sports

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: