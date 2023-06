Roller Sports: due ori e un argento per le biancazzurre alla fase nazionale del Campionato MSP

Roller Sports: due ori e un argento per le biancazzurre alla fase nazionale del Campionato MSP.

Dal 21 al 25 Giugno, all’RDS Stadium di Rimini, si è svolta la fase nazionale del Campionato MSP (Movimento Sportivo Popolare Italiano). Tra gli oltre mille atleti in gara nelle varie categorie anche le sammarinesi Michaela Romana Righi, Elisa Benedettini, Emma Giancecchi, Sarah Pierini, Giorgia Garuffi e Sara DiBez. Le portacolori biancazzurre si sono cimentate nei loro dischi di gara cercando di adeguarsi ad una pista di grandi dimensioni. Elisa è riuscita a eseguire tutto correttamente, essendo più delle sue compagne di squadra abituata a quelle dimensioni, svolgendo anche la disciplina di solo dance presso la pista del pattinaggio di Misano. Ha centrato il 2° posto nella categoria Professional Livello 6. Nella stessa categoria Michela Righi, non abituata al tipo di pista, ha commesso alcuni errori nei salti, chiudendo al 5° posto. Emma, nella categoria Grandi Livello 3, ha svolto tutto molto bene: si è trovata in un gruppo molto preparato, ma è arrivata ugualmente a metà classifica, in tredicesima posizione. Sarah, nella categoria Medi Livello 1, ha eseguito tutto tecnicamente bene ma con imprecisioni nelle figure, ottenendo anche lei un 13° posto. Per ultime hanno gareggiato le atlete Senior Giorgia Garuffi (Senior Amber step 2) e Sara DiBez (Senior Ruby step 2): entrate a far parte della Federazione solo nell'ultimo anno ed entrambe alla prima competizione, si sono sapute comportare egregiamente, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Per tutte, ai piazzamenti, si aggiunge il bagaglio d’esperienza che servirà nelle prossime competizioni.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: